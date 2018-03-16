Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17241

В Ахтырке из-за подтоплений перекрыли газ

В Ахтырке бригады аварийно-диспетчерской службы «Сумыгаз» готовы безотлагательно приступить к ликвидации возможных последствий наводнения.

Начиная с 5 утра 2 апреля частично перекрыто распределение газа потребителям г. Ахтырка для предотвращения чрезвычайных ситуаций и возможных аварий на газовых сетях.

В местах, где есть риск повреждения газопроводов, для оперативного реагирования дежурят специалисты ПАО «Сумыгаз».

В части города, где уровень воды снизился, специалисты аварийно-диспетчерской службы начали обследование газовых сетей.

При обнаружении проседания земли, размывов и возникновении подозрения утечки газа на трассе газопроводов просят звонить по номеру 104!

Общество Ахтырка Паводок Сумыгаз

По тематике

Сегодня 14:57

Из-за паводка в Ахтырке обесточены 10 трансформаторных подстанций

Паводок подтопил дома людей вблизи рек, вышедших из берегов в городе Ахтырке....

В Ахтырке из-за подтоплений эвакуировали 62 человека
Сегодня 14:38

В Ахтырке из-за подтоплений эвакуировали 62 человека

Продолжается ликвидация последствий подтопления в Ахтырке....

Стало известно, откуда вода в Ахтырке
Сегодня 11:14

Стало известно, откуда вода в Ахтырке

1 апреля в селе Вербовом вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернетчинской ОТГ, и вода из пруда заполонила...

В Ахтырке спасатели эвакуировали 43 людей из подтопленных домов
Сегодня 10:28

В Ахтырке спасатели эвакуировали 43 людей из подтопленных домов

В Ахтырке продолжается ликвидация последствий подтопления - 43 человека эвакуированы....

Часть Ахтырки из-за паводка ушла под воду
Сегодня 09:35

Часть Ахтырки из-за паводка ушла под воду

Весенним половодьем подтоплено часть Ахтырки. На помощь населению поднят весь личный состав местной полиции....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.