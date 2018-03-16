В Ахтырке из-за подтоплений перекрыли газ В Ахтырке бригады аварийно-диспетчерской службы «Сумыгаз» готовы безотлагательно приступить к ликвидации возможных последствий наводнения.

Начиная с 5 утра 2 апреля частично перекрыто распределение газа потребителям г. Ахтырка для предотвращения чрезвычайных ситуаций и возможных аварий на газовых сетях.

В местах, где есть риск повреждения газопроводов, для оперативного реагирования дежурят специалисты ПАО «Сумыгаз».

В части города, где уровень воды снизился, специалисты аварийно-диспетчерской службы начали обследование газовых сетей.

При обнаружении проседания земли, размывов и возникновении подозрения утечки газа на трассе газопроводов просят звонить по номеру 104!