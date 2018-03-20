В Конотопе задержали псевдогазовщицу, которая обобрала 92-летнюю пенсионерку Ранее неоднократно судимую воровку работники полиции Конотопа задержали по «горячим» следам сразу после совершения им очередного преступления.

Чтобы попасть в дом старушки, воровка представилась сотрудницей местного газового хозяйства и попросила показать газовый счетчик. В ходе «проверки» завела разговор о денежной реформе, которая якобы сейчас начата в государстве, и предложила проверить несколько купюр, мол, есть ли у старушки подлежащие замене. Ничего не подозревая, 92-летняя бабушка вынесла сверток с деньгами. А дальше все было «делом техники»: воспользовавшись доверчивостью и невнимательностью старушки, злоумышленница похитила деньги и скрылась. Пострадавших не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью в полицию.

Оперативно прибывшие на место происшествия, полицейские опросили потерпевшую и ее соседей, и, имея приметы злоумышленницы, «по горячим следам» задержали псевдогазовщицу.

«Впоследствии выяснилось, что таким образом женщина и раньше зарабатывала на жизнь, несколько раз была осуждена за мошенничество и отбывала наказание в местах лишения свободы. Поэтому к ее «послужному списку» добавился еще один эпизод, - комментирует начальник Конотопского отделения полиции Богдан Войцеховский. - Сегодня злоумышленнице уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - тайное похищение чужого имущества (кража), соединенное с проникновением в жилище. Учитывая тот факт, что у нее двое малолетних детей, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста. Ей грозит наказание в виде заключения сроком до 6 лет».

Руководитель Конотопской полиции отмечает, что пожилые люди - наиболее распространенная категория пострадавших от мошеннических действий. Поскольку они, как правило, доверчивые, любят поговорить, а потому легко идут на контакт, не всегда ориентируются в многочисленных изменениях в законодательстве. Злоумышленники, как правило, используют одну и ту же схему: представляются сотрудниками государственных органов, но при этом не предъявляют никаких подтверждающих документов, заводят разговоры о денежных реформах, выпуске новых банкнот и изъятии из обращения старых купюр, предлагают проверить несколько банкнот. А потом выбирают удачный момент, похищают деньги, ценные вещи и исчезают с места происшествия.

Поэтому полиция предостерегает: будьте осторожны, не доверяйте незнакомцам! Помните, что работники государственных органов и коммунальных предприятий прежде, чем прийти, предупреждают о своем визите, и обязательно имеют при себе соответствующее удостоверение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.