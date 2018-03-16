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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2972

Полиция раскрыла за выходные 7 наркопреступлений

За прошедшие выходные полиция Сумщины задокументировала 7 фактов незаконного оборота наркотиков, среди которых по три факта их хранения и сбыта, и один факт содержания наркопритона.

Всего с начала года правоохранители уже разоблачили 368 таких правонарушений.

Так, 4 медицинских шприца, заполненных прозрачной жидкостью, похожей на наркотики и 10 ампул с наркотическими лекарственными средствами обнаружили и изъяли сумские полицейские у 29-летнего местного жителя. А у другого 66-летнего сумчанина - два устройства для употребления наркотических средств с наслоением вещества темного цвета.

На сбыте психотропного вещества, похожего на амфетамин, «погорели» двое жителей Ахтырки 34 и 36 лет. В расчете на доход по производству наркотиков, один из приятелей предоставил другому свою квартиру для изготовления психотропного вещества типа амфетамин. Но при попытке сбыть производимый товар их разоблачили местные полицейские. Теперь обоим мужчинам грозит уголовная ответственность, как за изготовление и хранение психотропных веществ, так и за их сбыт и содержание места изготовления и употребления наркотиков.

Еще два факта незаконного оборота наркотиков: сбыт и хранение по 5 граммов марихуаны разоблачили полицейские в Кролевецком и Конотопском районах.

По каждому из этих фактов правоохранительными органами проводятся соответствующие проверки, в рамках открытых уголовных производствах.

Работники полиции призывают неравнодушных граждан сообщать в ближайшее отделение полиции по телефону спецлинии «102» об известных им фактах производства, хранения, распространения или употребления наркотиков или психотропных средств. Ведь предупредить распространение «дурман-зелье» и обезопасить подрастающее поколение от него можно только при условии совместной борьбы с наркопреступностью, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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