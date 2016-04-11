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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43120

На Сумщине четверо детей попали в больницу с бытовыми травмами

Двое детей госпитализированы с отравлениями, один - с ожогом, еще один - с синяками и ушибами.

На больничные кроватки попали двое маленьких сумчан, годовалого малыш и трехлетний мальчик. Первый из детей отравился бытовой химией, второй неудачно упал с дивана. Обжегся, попав ножкой в емкость с горячей водой, пятилетний мальчик из Тростянца; еще одна трехлетний ребенок из Ромен отравилась медикаментами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Сейчас по каждому из этих фактов ведется работниками полиции соответствующая проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Правоохранители снова напоминают взрослым о необходимости быть более внимательными и осторожными, следить за маленькими исследователями, убирать в недоступные для них места медикаменты, элементы питания, острые и режущие предметы.

Не оставлять в зоне их доступности емкости с горячими напитками, блюдами или водой. Также следует закрыть специальными «заглушками» все свободные розетки, и отключить от питания все ненужные на данный момент бытовые приборы. Ведь очень часто маленькие дети интересуются включенными в сеть и оставленными «на минутку» утюгами, настольными лампами, массажерами, фенами, ремонтными инструментами и т.п.

Начав уборку, держите подальше от детских рук все бутылочки с моющими и чистящими средствами, всю бытовую химию храните в недоступных для детей верхних полках шкафов или в надежно закрытых хозяйственных помещениях.

Проверьте игрушки, чтобы забрать из детской корзины сломанные, с острыми краями, со слишком мелкими, а потому и опасными для ребенка деталями или элементами питания. Малыш может незаметно проглотить такую «мелочь», а это, в свою очередь, может вызвать тяжелые, а иногда - и летальные исходы.

Не оставляйте окна открытыми, когда в комнате остается маленький ребенок, ставьте рамы на вертикальное проветривание и уберите от окна стулья, тумбочки и другую мебель, с помощью которых малыш может залезть на подоконник. Не лишним будет также снять с рам ручки и поставить на окна специальные защитные элементы.

Будьте внимательны и осторожны, организуйте детям безопасное жизненное пространство, и пусть они растут сильными и здоровыми.

Право Детский травматизм

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