Операция «Нерест» на Сумщине началась с нарушений правил рыболовства

А именно: на реке Эсмань у с. Перемога Глуховского района гражданин осуществлял лов рыбы с применением промышленных запрещенных орудий лова (мононитковая рыболовная сеть). Нарушитель природоохранного законодательства успел поймать 37 рыб различных пород (9 - плотва, 15 - окунь, 5 - карась, 15 - плоскирка). Убытки, причиненные вследствие незаконной добычи ценных видов водных биоресурсов, составляют 1377 грн. На нарушителя правил рыболовства составлен административный протокол по ч.4 ст. 85 КоАП, который передан на рассмотрение в Глуховского горрайонного суда.
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