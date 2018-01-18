Сумские лучники отличились во Львове

Сборная команда Сумской области заняла пятое общекомандное место. Среди личных результатов надо отметить золотую награду Артема Овчинникова в индивидуальных стрельбах, «серебро» Евгении Бадулиной и Артема Овчинникова в миксте и бронзовые медали Анны Вихревой, Евгении Бадулиной, Елизаветы Пилипенко в команде.
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