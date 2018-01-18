Сумские лучники отличились во Львове С 27 по 30 марта во Львове проходили соревнования по стрельбе из лука среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения в рамках Гимназиады Украины 2018 года.

Сборная команда Сумской области заняла пятое общекомандное место. Среди личных результатов надо отметить золотую награду Артема Овчинникова в индивидуальных стрельбах, «серебро» Евгении Бадулиной и Артема Овчинникова в миксте и бронзовые медали Анны Вихревой, Евгении Бадулиной, Елизаветы Пилипенко в команде.