Телефонные мошенники опять тревожат налогоплательщиков

С телефонного номера 050-826-90-68 вымогатели звонят налогоплательщикам, якобы от имени руководства Главного управления ГФС в Сумской области и требуют денежные средства.
Фискалы предупреждают, что эти действия являются мошенничеством, а доверие к аферистам наносит значительный ущерб субъектам хозяйствования и дискредитирует органы фискальной службы Сумщины.
В случае получения таких звонков необходимо срочно обращаться в управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Сумской области по телефону (0542) 68-50-15.
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