Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42255

Телефонные мошенники опять тревожат налогоплательщиков

Главное управление ГФС в Сумской области сообщает налогоплательщикам, что на территории области вновь возобновились факты мошеннических действий со стороны неизвестных лиц.

С телефонного номера 050-826-90-68 вымогатели звонят налогоплательщикам, якобы от имени руководства Главного управления ГФС в Сумской области и требуют денежные средства.

Фискалы предупреждают, что эти действия являются мошенничеством, а доверие к аферистам наносит значительный ущерб субъектам хозяйствования и дискредитирует органы фискальной службы Сумщины.

В случае получения таких звонков необходимо срочно обращаться в управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Сумской области по телефону (0542) 68-50-15.

Право ГУ ГФС в Сумской области Мошенничество

По тематике

Сегодня 16:49

На Сумщине фейковые банкиры обманули доверчивых жителей почти на 80 тысяч

В течение выходных дней от действий неизвестных злоумышленников пострадали жители Краснопольского и Белопольского районов....

Сегодня 09:49

Псевдобанкир «заработал» 25000 гривен за счет доверчивого роменчанина

Полицейские Роменского отдела полиции разыскивают афериста, который под предлогом активации банковской карты, выведал у 46-летнего жителя района необходимые конфиденциальные данные...

30.03.2018 14:16

На Сумщине фейковые банкиры обманули отца погибшего в АТО бойца

Мошенники сняли с банковского счета пенсионера почти 50 000 гривен....

29.03.2018 08:16

Мошенник, выманивший у пенсионера 67 тысяч, отделался штрафом

Житель Сумщины выманил у черниговского пенсионера 67000 гривен....

28.03.2018 13:41

На Сумщине зафиксированы случаи мошенничества псевдогазовиков

В последнее время в Сумской области зафиксирован ряд случаев проникновения посторонних лиц в помещение потребителей природного газа под видом газовиков....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.