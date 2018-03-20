Телефонные мошенники опять тревожат налогоплательщиков Главное управление ГФС в Сумской области сообщает налогоплательщикам, что на территории области вновь возобновились факты мошеннических действий со стороны неизвестных лиц.

С телефонного номера 050-826-90-68 вымогатели звонят налогоплательщикам, якобы от имени руководства Главного управления ГФС в Сумской области и требуют денежные средства.

Фискалы предупреждают, что эти действия являются мошенничеством, а доверие к аферистам наносит значительный ущерб субъектам хозяйствования и дискредитирует органы фискальной службы Сумщины.

В случае получения таких звонков необходимо срочно обращаться в управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Сумской области по телефону (0542) 68-50-15.