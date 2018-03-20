Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 3 апреля, в Сумах и области осадков не ожидается.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью по городу 0-2 С тепла, днем повысится до 5-7 С тепла.