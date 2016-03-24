Сумской аэропорт получит больше 20 млн гривен из областного бюджета Сумской облсовет надеется, что за эти деньги аэропорт проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и отремонтирует зал ожидания.

Сумской областной совет выделяет 21,4 млн грн для поддержки областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы" в 2018 году. Об этом стало известно из решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 20 марта 2018 года № 127-р, пишет Дело.

Облсовет увеличит уставный капитал аэропорта, разрешив использовать эти деньги в качестве оборотных средств.

Большую часть суммы — 15,304 млн грн, планируют потратить на закупку оборудования и ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП). Причем на закупку техники хотят потратить больше денег, чем на ремонты ВПП и терминала.

Аэропорт собирается купить пожарный автомобиль за 7,83 млн грн, интроскоп за 1 млн грн, снегоуборочную машину за 1 млн грн.

А на проекты реконструкции ВПП, рулежных дорожек, перрона хотят потратить 3,5 млн грн, на капитальный ремонт классов, зала ожидания и их переоборудование — 756,4 тыс. грн. На текущий ремонт искусственной ВПП хотят потратить 108 тыс. грн.

При этом на зарплату сотрудникам хотят потратить 3,864 млн грн, на материалы, оборудование и инвентарь — 326,9 тыс. грн, а на оплату услуг (кроме коммунальных) — 536,8 тыс. грн.

Отметим, что в отличие от общеукраинских показателей (рост пассажиропотока на 30% год к году), пассажиропоток "Аэропорта Сумы" в 2016 году составил 401 пассажир, а в 2017 — 111 пассажиров.

ОКП "Аэропорт Сумы" — государственный aэропорт, который принимал воздушные суда типа Ту-134 с ограничениями, Ан-24, Як-40 и классом ниже в круглосуточном режиме. Регулярные рейсы из него начались летом 1978 года. После развала СССР аэропорт стал убыточным, годовой пассажиропоток резко упал.