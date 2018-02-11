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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30196

Суд оставил подозреваемому в ДТП на Роменской меру пресечения без изменений

2 апреля коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области по апелляционной жалобе стороны защиты пересматривала дело об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в феврале этого года на улице Роменская.

Управляя автомобилем «Chevrolet Aveo», мужчина совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в реанимационное отделение «Сумской областной клинической больницы» без сознания и с многочисленными переломами. Водителю было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины.

Судом первой инстанции по ходатайству следователя и прокурора был избран и применены к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и определены залог в размере 140 960 грн. Однако с таким решением суда не согласился защитник и подал апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на необоснованность постановления следственного судьи, просил его отменить и постановить новое, которым в ходатайстве следователя и прокурора отказать. В судебном заседании сторона защиты отмечала, что сразу после ДТП подозреваемый начал самостоятельно предоставлять пострадавшей первую медицинскую помощь, именно он вызвал «скорую» и полицию. В дальнейшем оказывал финансовую помощь на лечение девочки. Кроме того, он выполняет все возложенные на него процессуальные требования, на его иждивении находятся жена и семимесячный ребенок, а это свидетельствует о том, что он не намерен оставить семью с целью сокрытия от органов предварительного расследования и суда.

Рассмотрев апелляционную жалобу, коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты, а решение суда первой инстанции в соответствии оставила без изменений, поскольку постановление следственного судьи является законным и оснований для его отмены нет. Суд первой инстанции установил обоснованность подозрения в совершении тяжкого преступления, исследовал наличие рисков, предусмотренных п.п.1,3,4 ч.1 ст.177 УПК Украины, а также определил недостаточность применения более мягких мер для предотвращения этих рисков, сообщает пресс-служба суда.

Право ДТП на Роменской

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