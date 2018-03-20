«Сумы» снова проведут домашний матч не в Сумах

Перенесенный поединок 23-го тура Первой лиги ПФК «Сумы» – ФК «Ингулец» состоится в с. Копылы близ Полтавы, на искусственном покрытии тренировочной базы ФК «Полтава». Игра состоится во вторник, 10 апреля в 15:00.
Напомним: календарный матч 24-го тура ФК «Полтава» – ПФК «Сумы» также состоится в Копылах в пятницу, 6 апреля, в 16:00.
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