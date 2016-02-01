В Сумах будут раздавать деньги на молодежные проекты Отдел по делам молодежи и спорта объявляет городской конкурс по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества в сфере работы с детьми и молодежью для реализации которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета на 2019 год.

Конкурсные предложения могут подаваться институтами гражданского общества, зарегистрированными в установленном порядке не позднее, чем за один год до объявления конкурса.

Институт гражданского общества может подавать на конкурс несколько конкурсных предложений, которые необходимо предоставить организатору конкурса в печатной и электронной форме.

Программы (проекты, мероприятия) институтов гражданского общества, представляемых для участия в конкурсе должны соответствовать перечню приоритетных задач. Среди них: утверждение патриотизма, духовности, нравственности и общечеловеческих жизненных ценностей у молодежи; формирование и пропаганда у молодежи здорового и безопасного образа жизни; создание условий для интеллектуального самосовершенствования молодежи, творческого развития личности, досуга молодежи; развитие неформального образования - осуществление мероприятий, направленных на приобретение молодыми людьми знаний, навыков вне системы образования; занятость молодежи - создание и осуществление мероприятий, направленных на трудоустройство молодежи (обеспечение первичной и вторичной занятости и самозанятости молодежи).

Прием конкурсных предложений будет осуществляться с 10 апреля по 25 сентября 2018 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13:00 до 16:00 по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 206.

Конкурсная документация, предоставленная в отдел по делам молодежи и спорта в неподобающем виде или по истечении сроков, указанных выше, рассматриваться не будет.

Конкурс будет завершен в течение 15 дней после утверждения городского бюджета на 2019 год.

Телефоны для справок: 70-05-17.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.