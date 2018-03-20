Паводок на Сумщине: в Ахтырке разрушили объездную дорогу, чтобы спустить воду

Об этом в эфире «112 Украина« сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в области Олег Стрелка.
«В течение минувших суток наши сотрудники целый день работали для того, чтобы оказывать помощь жителям Ахтырки, которых подтопило. Вчера было подтоплено 11 улиц, уровень воды составлял 40-80 см. В течение дня вода уходила», - отметил спикер.
По состоянию на 6 утра 3 апреля в Ахтырке по-прежнему подтоплены 4 дома:
«Если у нас по состоянию на 2 апреля было подтоплено 25 домов, то уже на сегодня на 6:00, согласно оперативным данным, подтопленными остаются еще 4 дома. На плавсредствах наши сотрудники на протяжении всего дня обследовали эти дома, правоохранители охраняли территорию, чтобы не было мародерства. За весь день нам удалось эвакуировать 65 человек, из них 15 мы доставили в отели, остальные находятся у своих родственников», - добавил Стрелка.
Также в ГСЧС сообщили, что сейчас вода полностью отошла от Ахтырки, ситуация нормализовалась:
«На данный момент вода полностью отошла от города. Ситуация нормализовалась. За эту ночь ни одного вызова в нашу службу по оказанию помощи не поступало. По данным «Укргидрометцентра» и органов местной власти, прогнозов, что в этом году подобная ситуация повторится, нет», - добавил спикер.
Отметим, что вчера часть Ахтырки затопило из-за весеннего наводнения, на помощь населению был поднят весь личный состав местной полиции.
Чтобы остановить дальнейшее подтопление, городские власти решили пожертвовать объездной дорогой. Ее перерыли, чтобы дать выход воде на поля, и уже после обеда уровень воды снизился где-то на полметра.
«Нам пришлось провести земляные работы, разрушить объездную дорогу вокруг города, чтобы спустить воду. Потом будем решать дальше. Как сойдет вода - потом уже будем проводить откачку из подвалов, домов», - сообщил мэр Ахтырки Игорь Алексеев.
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