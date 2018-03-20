На Сумщине спасатели проверили места с массовым пребыванием людей 2 апреля спасатели провели проверки на объектах с массовым пребыванием людей в Конотопе и Ромнах.

В частности, в Конотопе на территории торгового центра «Парус» площадью 1300 кв. м с участием личного состава Конотопского горрайонного отдела управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, представителей Конотопского городского совета, представителей средств массовой информации города Конотоп и Конотопского района прошла проверка систем противопожарной защиты, а также умения персонала действовать в условиях возникновения пожара.

Для проверки действий сотрудников был сымитирован пожар в центре развития ребенка «Лимпопо», расположенном на втором этаже здания. После обнаружения условного пожара работники центра немедленно приступили к эвакуации детей и персонала из помещения.

Вместе с этим спасатели сосредоточили особое внимание на проверке систем противопожарной сигнализации и оповещения, внутреннего противопожарного водоснабжения, надлежащем содержании эвакуационных путей и выходов.

В этот же день подобное мероприятие состоялось в Ромнах в торговом центре «Бутиковая Галерея» по ул. Руденко. Здесь работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям также тщательно проверили знания и навыки персонала действовать в условиях возникновения пожара, проведения эвакуационных мероприятий. Значительное внимание было уделено надлежащему содержанию системам противопожарной автоматики и содержание эвакуационных путей и выходов, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.