Сумчане стартовали в Лиге участников АТО В Вишневом под Киевом начался новый сезон Открытого чемпионата по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок героев АТО.

Среди команд-участниц есть и команда «Ураган» с Сумщины, первая тренировка которой состоялось 27 марта на поле футбольного центра «Барса», собранная по инициативе начальника Сумского гарнизона полковника Тараса Давиденко.

- Это уже четвертый сезон Всеукраинской футбольной Лиги участников АТО на Кубок героев АТО. В этом году в Открытом чемпионате по футболу среди команды Лиги участников АТО участвуют 59 команд в 38 городах Украины. Это более полутора тысяч участников боевых действий. Турнир считается составной частью всеукраинской программы психологической и физической реабилитации участников АТО, - отметил президент Федерации футбола участников АТО Руслан Руденко.

Согласно новому договору, Федерация футбола Украины обеспечит турнир и оплатит услуги арбитров, предоставит и оплатит аренду футбольных полей, обеспечит каждую команду мячами и футбольной формой.

Первая игра нашей сборной состоялась с прошлогодним чемпионом футбольной Лиги участников АТО командой «Президентский полк». В интересной и напряженной борьбе победили прошлогодние чемпионы 6:1. Следующая игра ожидается на футбольном поле «Барсы».