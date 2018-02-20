Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51362

Полиция просит помощи в поисках без вести пропавшего сумчанина (фото)

Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавший гражданин Ремнев Николай Викторович, 1991 г.р., житель города Сумы.

Разыскиваемый ушел с места жительства 19 марта текущего года и до настоящего времени не вернулся. Мужчина находится на врачебном учете с расстройствами психики.

Приметы пропавшего: на вид 25-30 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения. Может носить небольшую бороду.

Был одет в короткую куртку черного цвета, черные спортивные штаны, черную спортивную шапку с надписью «Adidas» и обут в сапоги черного цвета.

Полиция призывает всех граждан, кому известна любая информация о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Сумской отдел полиции по телефонам: (0542) 66-72-04; (0542) 66-72-05; 095-189-06-52; 050-407-16-47; 066-303-60-81 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести

По тематике

Полиция продолжает искать пропавшего 2 года назад жителя Сумского района
22.03.2018 11:48

Полиция продолжает искать пропавшего 2 года назад жителя Сумского района

Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают без вести пропавшего Нечипоренко Олега Валерьевича, 1979 г.р., жителя с. Низы Сумского района....

Полиция ищет исчезнувшего конотопчанина (фото)
03.03.2018 16:28

Полиция ищет исчезнувшего конотопчанина (фото)

Конотопским отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Скиба Василий Алексеевич, 1992 г.р., житель Конотопа....

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)
28.02.2018 17:28

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)

Сумским районным отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Кононенко Николай Александрович, 1976 г.р., житель села Токари Сумского района....

Полиция ищет без вести пропавшего полтора года назад шосткинца (фото)
22.02.2018 14:46

Полиция ищет без вести пропавшего полтора года назад шосткинца (фото)

Правоохранители Шостки продолжают поиски Круша Виктора Юрьевича, 1951 года рождения, жителя села Пироговка Шосткинского района, который еще 31 июля 2016...

20.02.2018 08:53

Сумские копы нашли без вести пропавшего кременчужанина

Патрульные разыскали 23-летнего мужчину, который находился в розыске как без вести пропавший....

Новости

Часть Ахтырки из-за паводка ушла под воду
Вчера 09:35
В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора
30.03.2018 14:46
Уровень воды в Псле поднялся на 8 см
Сегодня 14:42
В Сумах горсветовцы спасли кота, застрявшего на дереве
Сегодня 14:07
Сумские гимнастки отличились в Днепре
Сегодня 13:55
Полицейские Шостки нашли и вернули в семью несовершеннолетнюю беглянку
Сегодня 13:47
Проводник пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к медицинскому оборудованию
Сегодня 13:19
Из-за паводка вдоль трассы Сумы – Киев образовалась километровая пропасть (видео)
Сегодня 13:18
Анастасия Турчин - опять с серебром Гран-при по дзюдо
Сегодня 12:46
В Сумах задержали магазинного вора
Сегодня 12:31
На Сумщине спасатели проверили места с массовым пребыванием людей
Сегодня 12:03
В Сумах будут раздавать деньги на молодежные проекты
Сегодня 11:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.