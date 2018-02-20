Полиция просит помощи в поисках без вести пропавшего сумчанина (фото) Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавший гражданин Ремнев Николай Викторович, 1991 г.р., житель города Сумы.

Разыскиваемый ушел с места жительства 19 марта текущего года и до настоящего времени не вернулся. Мужчина находится на врачебном учете с расстройствами психики.

Приметы пропавшего: на вид 25-30 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения. Может носить небольшую бороду.

Был одет в короткую куртку черного цвета, черные спортивные штаны, черную спортивную шапку с надписью «Adidas» и обут в сапоги черного цвета.

Полиция призывает всех граждан, кому известна любая информация о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Сумской отдел полиции по телефонам: (0542) 66-72-04; (0542) 66-72-05; 095-189-06-52; 050-407-16-47; 066-303-60-81 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.