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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02322

На Сумщине задержали пару разбойников

По подозрению в совершении разбойного нападения в Глуховском районе задержаны мужчина и женщина.

На Глуховщине задержали двух жителей г. Шостка - 38-летнюю женщину и 32-летнего мужчину, совершивших разбойное нападение на 47-летнего жителя с. Яструбщина Глуховского района.

Событие состоялось 30 марта 2018 года. В вечернее время мужчина и женщина на такси приехали из г. Глухов в с. Яструбщина. Остановившись на окраине села, они попросили водителя подождать их. Злоумышленники зашли в дом потерпевшего и, угрожая расправой, потребовали деньги. Напуганный мужчина сообщил, что у него нет ничего ценного, после чего нападавшие его жестоко избили и связали липкой лентой.

Обойдя дом, злоумышленники забрали микроволновую печь, две бензопилы и скрылись в неизвестном направлении. Уже через несколько часов сотрудники полиции вычислили и задержали обоих нападавших. Мужчине и женщине вручено уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище).

Как сообщил заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Игорь Ступник, по ходатайству прокуратуры обоим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Досудебное следствие продолжается, пока проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Глуховский район Разбой

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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