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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19117

Проводник пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к медицинскому оборудованию

Сегодня, 3 апреля, в железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили комплектующие к медицинскому оборудованию.

В ходе проверки одного из вагонов поезда «Хмельницкий - Москва» общая обзорная группа в конструктивных особенностях рабочего тамбура, а именно в ящике для замены лампы наружного фонаря, обнаружила три пакета с диагностическими электродами для сердца. Обще их количество составило 72 единицы. Таким образом незаконно переместить товар через государственную границу пытался проводник указанного поезда, 50-летний гражданин Украины.

Сейчас найденный товар изъят работниками фискальной службы. Относительно правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Граница контрабанда

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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