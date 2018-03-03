Проводник пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к медицинскому оборудованию

В ходе проверки одного из вагонов поезда «Хмельницкий - Москва» общая обзорная группа в конструктивных особенностях рабочего тамбура, а именно в ящике для замены лампы наружного фонаря, обнаружила три пакета с диагностическими электродами для сердца. Обще их количество составило 72 единицы. Таким образом незаконно переместить товар через государственную границу пытался проводник указанного поезда, 50-летний гражданин Украины.
Сейчас найденный товар изъят работниками фискальной службы. Относительно правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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