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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27203

На Сумщине задержали группу нелегальных мигрантов и россиянина-переправщика

В ходе операции «Мигрант» работники Великописаревского отделения полиции совместно с оперативными работниками пограничной службы задержали 25-летнего жителя Российской Федерации, который занимался незаконной переправкой через границу иностранцев-нелегалов.

К правоохранителям поступила оперативная информация о гражданине России, который занимается переправкой иностранных граждан через границу с Украиной. Это проверили местные работники полиции и пограничники и задержали 25-летнего россиянина, который помог незаконно пересечь границу пяти гражданам Вьетнама на территорию Украины.

«Было установлено, что иностранцы-нелагалы и их перевозчик передвигаются на автомобиле «Мерседес» иностранной регистрации, - говорит Сергей Несмашный, начальник Великописаревского отделение полиции. - Автомобиль остановили в одном из приграничных сел района. За рулем находился житель столицы, а в салоне кроме 25-летнего россиянина, группа мигрантов из Вьетнама в возрасте от 16 до 38 лет, среди которых двое несовершеннолетних. Детей работники полиции направили в Сумской центр социальной реабилитации, а трех других - в отдел Великописаревской пограничной службы Сумского пограничного отряда для выяснения всех обстоятельств незаконной переправки их на территорию Украины».

На иностранцев-нелегалов правоохранители уже составили административные протоколы по ст. 203 «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины» КоАП Украины, а на водителя авто - по ст. 206 «Нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг» КоАП. Работники полиции же продолжают проверять гражданина России на причастность к данному преступлению и круг его сообщников. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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