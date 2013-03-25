Сумские гимнастки отличились в Днепре

Участие в нем принимали 650 гимнасток из 25 городов Украины. Грации из Сум не перестают удивлять рекордными успехами. Золотые медали завоевали: в категории 6-8 лет команда «Грация Флай», в категории 8-10 лет команда «Грация Ангел», в категории 10-12 лет команда «Грация Бьюти»; серебряную медаль завоевала в категории 8-10 лет команда «Грация Голд»; 5-ой в категории 12-14 лет стала команда «Грация Мисс». Підготовили спортсменок Екатерина Карпенко, Алина Сыч и хореографы Ирина Ткаченко и Ирина Выгранова.
Высокий уровень подготовки отметили судьи национальной и международной категории. Теперь впереди у девчонок старты на международных соревнованиях в апреле в Австрии и в Эстонии в мае.
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