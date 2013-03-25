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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55100

Сумские гимнастки отличились в Днепре

Выходные сумские гимнастки провели в Днепре, где проходил Всеукраинский турнир по эстетической групповой гимнастике «Крылья победы 2018».

Участие в нем принимали 650 гимнасток из 25 городов Украины. Грации из Сум не перестают удивлять рекордными успехами. Золотые  медали завоевали: в категории 6-8 лет команда «Грация Флай», в категории 8-10 лет команда «Грация Ангел», в категории 10-12 лет команда «Грация Бьюти»; серебряную медаль завоевала в категории 8-10 лет команда «Грация Голд»; 5-ой в категории 12-14 лет стала команда «Грация Мисс». Підготовили спортсменок Екатерина Карпенко, Алина Сыч и хореографы Ирина Ткаченко и Ирина Выгранова.

Высокий уровень подготовки отметили судьи национальной и международной категории. Теперь впереди у девчонок старты на международных соревнованиях в апреле в Австрии и в Эстонии в мае.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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