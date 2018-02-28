Происшествие произошло в Конотопе. Около часа ночи начальник местного отдела полиции возвращался домой со службы, когда заметил на тротуаре автомобиль с открытыми дверцами, который фактически перекрывал дорогу прохожим. Полицейские подошел к водителю, сделал ему замечание и попросил убрать машину с пешеходной зоны. Водитель начал ругаться, бросался драться, а потом вообще сел за руль и поехал на правоохранителя, создавая реальную угрозу его жизни здоровью. Чтобы угомонить нарушителя полицейскому пришлось применить оружие.

Водителя доставили в полицейский участок. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, к тому же без документов на управление транспортным средством.

По данному факту инспекция по личному составу ГУНП провела проверку, согласно которой действия начальника местного отдела полиции были признаны правомерными, а вот в отношении нетрезвого нарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст. 345 ч УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», которая предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет. К тому же, составлены административные протоколы по ст.126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления» и 130 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».