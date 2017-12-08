В Сумах трудоустраивают переселенцев Трудоустройство внутренне перемещенных лиц - приоритет деятельности Сумской областной службы занятости.

В течение января-марта 2018 года имели статус безработного 169 переселенцев. Понимая сложную ситуацию, в которой оказались эти люди, специалисты службы пытаются удовлетворить их запросы. В центрах занятости они получают психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве, информацию и консультации по содействию занятости, материальное обеспечение на случай безработицы. За этот период было трудоустроено 15 человек из числа переселенцев. Сегодня имеют статус безработного 83 внутренне перемещенные лица.

- Одним из мероприятий активной поддержки таких безработных является предоставление возможности для их профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. В течение января-марта этого года проходили профессиональное обучение 6 внутренне перемещенных лиц из числа безработных, из них трудоустроено 2 человека, - говорит директор областного центра занятости Владимир Подлесный. - Существенным поддержкой является участие в оплачиваемых общественных и работах временного характера, как мотивация к труду и средство для получения дополнительного заработка. В течение трех месяцев 3 человека из числа ВПО принимали участие в оплачиваемых общественных и временных работах.

С безработными постоянно проводится информационно-разъяснительная работа о возможностях повышения конкурентоспособности внутренне перемещенных лиц на рынке труда путем получения ваучера для осуществления переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности.

Служба расширяет возможности трудоустройства переселенцев путем компенсации зарегистрированных безработных из числа ВПО расходов для прохождения медицинского и наркологического осмотра, транспортных расходов на переезд в другое место трудоустройства, расходов работодателя на оплату труда в условиях трудовых договоров, расходов работодателя, который трудоустраивает зарегистрированных безработных на переподготовку, повышение квалификации. В течение января-марта трудоустроено 4 переселенца с компенсацией расходов работодателя на оплату труда за трудоустройство на условиях срочных трудовых договоров.