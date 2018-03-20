Из-за паводка вдоль трассы Сумы – Киев образовалась километровая пропасть (видео) По данным спасателей еще 6 мест рискуют уйти под воду в ближайшие дни.

Из-за стремительного паводка образовалась пропасть вдоль трассы Сумы - Киев. Видео засняли пользователи соцсетей, говорится в сюжете ТСН. Тянется она более километра. Дорожные службы огородили опасные участки и сейчас пытаются засыпать пропасть. По прогнозам половодье набирать силу в ближайшие три дня из-за активного потепления и таяния снегов.