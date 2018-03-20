Из-за паводка вдоль трассы Сумы – Киев образовалась километровая пропасть (видео)

Из-за стремительного паводка образовалась пропасть вдоль трассы Сумы - Киев. Видео засняли пользователи соцсетей, говорится в сюжете ТСН.
Тянется она более километра. Дорожные службы огородили опасные участки и сейчас пытаются засыпать пропасть.
По прогнозам половодье набирать силу в ближайшие три дня из-за активного потепления и таяния снегов.
От Ахтырки, где в понедельник затопило часть города и автодороги, отошла вода, ситуация нормализовалась....
В Ахтырке бригады аварийно-диспетчерской службы «Сумыгаз» готовы безотлагательно приступить к ликвидации возможных последствий наводнения....
Паводок подтопил дома людей вблизи рек, вышедших из берегов в городе Ахтырке....
Продолжается ликвидация последствий подтопления в Ахтырке....
1 апреля в селе Вербовом вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернетчинской ОТГ, и вода из пруда заполонила...