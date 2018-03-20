Сумчанин сыграет за сборную Беларуси по футзалу 3 и 4 апреля сборная Беларуси проведет два товарищеских матча с командой Литвы.

Состав сборной наших соседей на эти матчи несколько экспериментальный, но в нем нашлось место и для нашего земляка Евгения Змисли, выступающий на позиции вратаря.

Молодой вратарь представляет в сборной Беларуси «Лидсельмаш» (Лида). Напомним, что 5 августа 2017 года Евгений получил вид на жительство, который позволил ему не считаться легионером в чемпионате Беларуси. Похоже, что после этого дело продвинулось значительно дальше. Змисля стал вторым после Сергея Крикуна украинцем, который будет защищать цвета сборной Беларуси. Кстати, на счету Крикуна уже 8 матчей и 5 голов за «Белыя крылы».

Евгений Змисля родился 21 августа 1993 года в Сумах. Воспитанник ДЮСШ «Фрунзенец». В 2007 году во составе ФК «Сумы» выиграл чемпионат Украины по футзалу среди юношей 1993 г.р., а также получил звание лучшего вратаря. В 2010 году в составе ФК «Сумы» повторил предыдущие достижения и также победил в чемпионате Украины среди игроков 1993 г.р., добавив также звание лучшего вратаря. Затем играл в команде «УТАС» (Донецк). Сезон 2012/13 стал для молодого вратаря первым в профессиональном футзале, и провел он его в составе ивано-франковского «Урагана-2» в первой лиге. Следующий сезон Змисля сыграл за донецкий «Сапфир». После этого переехал в Беларусь, где его первым клубом стал «Неман» (Березовка). За березовскую команду в сезоне 2014/15 голкипер сыграл в чемпионате 26 матчей. Со следующего сезона оказался в гродненском «УВД-Динамо», где и провел следующие два года. За это время успел провести за «милиционеров» 50 матчей в чемпионате и даже забить один гол. В межсезонье 2017 года перешел в ряды одного из лидеров белорусского футзала – «Лидсельмаш» из Лиды, пишет futsalua.org.