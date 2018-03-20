Полицейские Шостки нашли и вернули в семью несовершеннолетнюю беглянку

С заявлением об исчезновении своей несовершеннолетней дочери в Шосткинский отдел полиции обратился ее 45-летний отец. Мужчина рассказал правоохранителям, что около 18 часов девушка пошла в магазин за продуктами и не вернулась.
«На розыск несовершеннолетней были ориентированы все наряды полиции, которые в это время несли службу в городе и районе, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Фотография пропавшей девушки была разослана во все отделы и отделения полиции области. Через несколько часов ее удалось разыскать на железнодорожном вокзале в г. Конотоп, куда, по словам девушки, она поехала на прогулку».
Беглянку правоохранители уже вернули домой. Сейчас с ней и ее родителями полицейские проводят профилактическую беседу о возможных последствиях такого необдуманного поступка, и надеются, что все члены семьи сделают соответствующие выводы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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