Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47151

Полицейские Шостки нашли и вернули в семью несовершеннолетнюю беглянку

В поисках самостоятельности, несовершеннолетняя жительница одного из населенных пунктов Шосткинского района покинула свою семью и отправилась в Конотоп.

С заявлением об исчезновении своей несовершеннолетней дочери в Шосткинский отдел полиции обратился ее 45-летний отец. Мужчина рассказал правоохранителям, что около 18 часов девушка пошла в магазин за продуктами и не вернулась.

«На розыск несовершеннолетней были ориентированы все наряды полиции, которые в это время несли службу в городе и районе, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Фотография пропавшей девушки была разослана во все отделы и отделения полиции области. Через несколько часов ее удалось разыскать на железнодорожном вокзале в г. Конотоп, куда, по словам девушки, она поехала на прогулку».

Беглянку правоохранители уже вернули домой. Сейчас с ней и ее родителями полицейские проводят профилактическую беседу о возможных последствиях такого необдуманного поступка, и надеются, что все члены семьи сделают соответствующие выводы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Сбежавший ребенок Шостка

По тематике

Сегодня 08:10

Присутствие малолетних детей не помешала вору совершить кражу

Мобильный телефон, 90 гривен и 20 долларов США похитил из квартиры жительницы Шостки ее ранее судимый 27-летний знакомый....

Вчера 12:19

В Шостке полицейские вернули женщине похищенные у нее велосипеды

Два дорогих спортивных велосипеда похитил у своей соседки ранее судимый 26-летний житель Шостки....

30.03.2018 11:22

Прокуратура настаивает на отмене результатов торгов по закупке хлеба для шосткинских школ

В СМИ и социальных сетях жители Шостки выражают обеспокоенность результатами проведенных торгов при закупке хлеба для учебных заведений....

28.03.2018 09:09

В Шостке поймали серийного вора

В поисках легкого заработка ранее неоднократно судимый 38-летний житель Шостки пользовался любой возможностью для совершения краж....

27.03.2018 11:53

В Шостке поймали любителя дармовых деликатесов

Пять упаковок филе семги и торт похитил из супермаркета ранее судимый 34-летний житель Шостки....

Новости

Часть Ахтырки из-за паводка ушла под воду
Вчера 09:35
В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора
30.03.2018 14:46
Уровень воды в Псле поднялся на 8 см
Сегодня 14:42
В Сумах горсветовцы спасли кота, застрявшего на дереве
Сегодня 14:07
Сумские гимнастки отличились в Днепре
Сегодня 13:55
Полицейские Шостки нашли и вернули в семью несовершеннолетнюю беглянку
Сегодня 13:47
Проводник пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к медицинскому оборудованию
Сегодня 13:19
Из-за паводка вдоль трассы Сумы – Киев образовалась километровая пропасть (видео)
Сегодня 13:18
Анастасия Турчин - опять с серебром Гран-при по дзюдо
Сегодня 12:46
В Сумах задержали магазинного вора
Сегодня 12:31
На Сумщине спасатели проверили места с массовым пребыванием людей
Сегодня 12:03
В Сумах будут раздавать деньги на молодежные проекты
Сегодня 11:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.