В Сумах горсветовцы спасли кота, застрявшего на дереве В Сумах кот залез на дерево, а спуститься не смог. Спасатели отказали хозяину кота в помощи, тогда он сам полез спасать кота и застрял сам.

Об этом написал в Фейсбуке Сумчанин Владимир Дворниченко.

«Герои нашего времени. Душещипательная история о коте, который просидел на дереве два дня, и хозяин которого не выдержал бессердечности городских служб и сам полез на 7-метровую высоту спасать кота, но застрял, и ему понадобилась помощь спасателей. Но спасатели отказались спасать кота. Я лично полчаса уговаривал дежурного СНС, но он нашел кучу поводов не помогать животному. Мне пришлось звонить директору КП «Горсвет» Эдуарду Велитченко. Я описал ситуацию, что дерево касается опоры светильника и проводов КП «Горсвет», и люди лезут на это мокрое дерево, подвергая свою жизнь опасности. В ответ я услышал: «Ты там на месте подожди, мы сейчас приедем и решим ситуацию». Сделать поступок это не так просто, и только работники КП «Горсвет» не отказали в помощи и организовали безопасное спасение. Спасибо людям с мужской решительностью и добрым сердцем. Наградой героев стали аплодисменты и слезы радости свидетелей спасения», - написал он.