В Сумах начался месячник благоустройства Весенний общегородской месячник благоустройства начался в Сумах 1 апреля и продлится до 1 мая.

Об организации нынешней весенней толоки во время брифинга 3 апреля рассказали заместитель городского головы Ольга Волошина, заместитель директора департамента инфраструктуры города Виктор Павленко и начальник управления «Инспекции по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов.

В течение месячника запланированы определенные меры, которые привлекут предприятия, учреждения, организации и структурные подразделения городского совета.

Главной целью общегородского месячника является обеспечение надлежащего санитарного состояния и благоустройства, ликвидация несанкционированных свалок мусора и озеленение территории города.

«Уже 1 апреля мы начали месячник благоустройства и продлится он до 1 мая. Хочется акцентировать внимание на том, что в этом году погода нас не балует, но снег в основном уже сошел, поэтому обращаемся с просьбой участвовать и убрать на закрепленных территориях, чтобы совместно мы сделали наш город чистым и комфортным», - отметила заместитель городского головы Ольга Волошина.

Исполнительный комитет своим решением от 20 марта 2018 № 176 утвердил план мероприятий. Все предприятия, учреждения и организации города должны обеспечить надлежащее санитарное состояние на территориях, закрепленных и прилегающих к ним, а жители частного сектора - на расположенных рядом с домовладениями.

Как сообщил Виктор Павленко, в решении исполнительного комитета указаны территории, которые закреплены и по структурным подразделениям городского совета, которые будут приводить их в порядок, определен перечень мест, где будут убирать учреждения здравоохранения и учебные заведения. К сведению глав квартальных комитетов также доведено задание для жителей частного сектора.

Вместе с тем, управлению капитального строительства и дорожного хозяйства поручено организовать работу КП «Дорремстрой» по очистке дорог от дорожного смета, КП «Сумыжилкомсервис» - бесплатно принимать мусор, который будет вывозиться из объектов благоустройства (улиц, парков, скверов города) и захоранивать на полигоне по складированию ТБО в Великом Бобрике.

А вот вывоз собранного мусора будут обеспечивать предприятия, которые занимаются сбором и вывозом ТБО на территории Сум в соответствии с территории обслуживания.

Традиционно во время месячника благоустройства устроят и общегородскую толоку. Из-за неблагоприятных погодных условий ее проведения отложили до 12 и 13 апреля. В случае необходимости назначат дополнительное общее уборки.

Чиновники призвали всех неравнодушных сумчан приобщаться к наведению порядка в городе. Руслан Голоперов подчеркнул, что Инспекция по благоустройству готова способствовать в решении организационных вопросов, однако попросил желающих принять участие в субботнике обращаться заранее (ул. Нижнехолодногорская, 10, телефон: 70-06-05).

Начальник управления «Инспекции по благоустройству города Сумы» также подчеркнул, что надо ответственно относиться к уборке на своих территориях. «Инспекция по благоустройству будет привлекать к ответственности субъекты, которые не выполняют свои обязательства в соответствии с Правилами благоустройства и законодательства в сфере благоустройства», - сказал он.

За неубранную территорию предусмотрен штраф: 850-1700 грн для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и 340-1360 грн для физических лиц.