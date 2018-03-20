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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:07187

В Сумах подкорректировали проект новых тарифов на воду

Из-за подорожания электроэнергии, которое является составляющей тарифов на водоснабжение и водоотведение, КП «Горводоканал» «подкорректировало» ранее обнародованный проект новых тарифов, увеличив процент повышения.

В частности, на централизованное водоснабжение

- на 22,7%, а не на 20,7% как сообщалось ранее;
- централизованное водоотведение — 19,7% (17,9%)
- услуга по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) — 24,9% (22,9%)
- услуга по водоотведению (с использованием внутридомовых систем) — 21,8% (20%)
Напомним, 5 апреля в 16:00 в помещении актового зала КП «Горводоканал» Сумского городского совета (г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, четвёртый этаж) состоится открытое обсуждение (слушания) по вопросу об изменении тарифов на 2018 год.

Экономика КП «Горводоканал» Тарифы

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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