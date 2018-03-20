В Сумах подкорректировали проект новых тарифов на воду

В частности, на централизованное водоснабжение

- на 22,7%, а не на 20,7% как сообщалось ранее;

- централизованное водоотведение — 19,7% (17,9%)

- услуга по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) — 24,9% (22,9%)

- услуга по водоотведению (с использованием внутридомовых систем) — 21,8% (20%)

Напомним, 5 апреля в 16:00 в помещении актового зала КП «Горводоканал» Сумского городского совета (г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, четвёртый этаж) состоится открытое обсуждение (слушания) по вопросу об изменении тарифов на 2018 год.