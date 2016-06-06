Уровень воды в Псле поднялся на 8 см

За минувшие сутки уровень воды в реке в районе города повысился на 8 см над нулем поста (пост наблюдения). Вероятность возникновения паводка и наводнения незначительна.
По информации начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артура Петрова, контролируют не только Псел, но и другие водоемы. Так, для предупреждения разрушения дамбы было обследовано и прочищены сливные каналы между водоемами Анновки и Веретеновки.
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Почистить реку Псел в городе Сумы»....
В субботу, 16 июля, от отдыхающих стало известно об ужасной находке: в реке Псел в районе села Ольшанка Сумского района...
27-летний сумчанин купался и утонул в Псле вблизи улицы Солнечная (Веретиновка)....
Электронная петиция Вадима Лебединца «Очистка русла реки Псел и уборка береговой полосы от мусора» получила ответ от горсовета....
Электронная петиция Вадима Лебединца «Очистка русла реки Псел и уборка береговой полосы от мусора» собрала 251 подпись....