Уровень воды в Псле поднялся на 8 см Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения осуществляет ежедневный мониторинг состояния уровня воды в реке Псел.

За минувшие сутки уровень воды в реке в районе города повысился на 8 см над нулем поста (пост наблюдения). Вероятность возникновения паводка и наводнения незначительна.

По информации начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артура Петрова, контролируют не только Псел, но и другие водоемы. Так, для предупреждения разрушения дамбы было обследовано и прочищены сливные каналы между водоемами Анновки и Веретеновки.