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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:421

Уровень воды в Псле поднялся на 8 см

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения осуществляет ежедневный мониторинг состояния уровня воды в реке Псел.

За минувшие сутки уровень воды в реке в районе города повысился на 8 см над нулем поста (пост наблюдения). Вероятность возникновения паводка и наводнения незначительна.

По информации начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артура Петрова, контролируют не только Псел, но и другие водоемы. Так, для предупреждения разрушения дамбы было обследовано и прочищены сливные каналы между водоемами Анновки и Веретеновки.

Общество Псел Уровень воды
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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