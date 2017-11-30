Бывший глава кролевецких полицейских пошел в политику С начала апреля должность замглавы Кролевецкой райгосадминистрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства будет занимать Сергей Петрович Курочка.

2 апреля он был представлен коллегам на аппаратном совещании при главе РГА.

Сергей Курочка родился 2 августа 1970 года, гражданин Украины, образование высшее, в 2003 году окончил Глуховский государственный педагогический университет по специальности «Профессиональное обучение», квалификация - инженер-педагог. В 2014 году - «Межрегиональную Академию управления персоналом» по специальности «Правоведение», квалификация - специалист по правоведению.

Имеет стаж работы более 27 лет на должностях в органах внутренних дел УМВД Украины в Сумской области, из них более 15 лет - на руководящих должностях. С января 2018 года находился на пенсии по выслуге лет в системе МВД Украины.

Представляя своего заместителя, глава РГА Олег Кучерявый отметил: «Сергей Петрович Курочка имеет значительный опыт работы управленческого характера, работы по взаимодействию с органами местного самоуправления, обладает знаниями по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. За время работы зарекомендовал себя принципиальным и требовательным руководителем, способным организатором, способным принимать взвешенные решения».