В Сумах мусоровоз попал в ДТП Сегодня днем на пр. Лушпы мусоровоз при повороте чуть не потерял свой же мусорный бункер.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сумчанин Артур Назаров.

«Авария на пр. Лушпы неподалеку от ТЦ «Лавина». Мусоровоз, поворачивая, почти потерял мусорный бункер. Вопрос к владельцам: как машина прошла ТО...» - написал он.

Как видно по фото, автомобиль принадлежит ООО «А-Муссон», которому только в пятницу повысили тарифы на вывоз мусора на четврть.