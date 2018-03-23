В Сумах мусоровоз попал в ДТП

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сумчанин Артур Назаров.
«Авария на пр. Лушпы неподалеку от ТЦ «Лавина». Мусоровоз, поворачивая, почти потерял мусорный бункер. Вопрос к владельцам: как машина прошла ТО...» - написал он.
Как видно по фото, автомобиль принадлежит ООО «А-Муссон», которому только в пятницу повысили тарифы на вывоз мусора на четврть.
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