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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00290

В Сумах мусоровоз попал в ДТП

Сегодня днем на пр. Лушпы мусоровоз при повороте чуть не потерял свой же мусорный бункер.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сумчанин Артур Назаров.

«Авария на пр. Лушпы неподалеку от ТЦ «Лавина». Мусоровоз, поворачивая, почти потерял мусорный бункер. Вопрос к владельцам: как машина прошла ТО...» - написал он.

Как видно по фото, автомобиль принадлежит ООО «А-Муссон», которому только в пятницу повысили тарифы на вывоз мусора на четврть.

Право Дтп Мусоровоз

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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