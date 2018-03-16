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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20269

Прокуратура вернула в коммунальную собственность 9 га земли

По принципиальной позиции прокуратуры в коммунальную собственность возвращены земельные участки площадью 9 га и стоимостью почти 260 тыс. грн.

Конотопской местной прокуратурой установлено, что четверо депутатов Казацкого сельского совета Конотопского района 22 декабря 2015 года на заседании сессии голосовали за выделение земельных участков себе и близким родственникам, при этом они не сообщили о конфликте интересов сельский совет. Поэтому все четыре депутата признаны виновными в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на них наложены взыскания в виде штрафов.

Поскольку решение принято в условиях реального конфликта интересов, прокуратура обратилась в суд с иском о признании его незаконным и отмене, а также признании недействительными свидетельств о праве собственности на пяти земельных участков, отмене государственной регистрации прав на земельные участки и их возврате.

Решением Конотопского горрайонного суда Сумской области от 21 ноября 2017 года в удовлетворении исковых требований прокуратуре отказано. Поэтому прокуратура обратилась в Апелляционный суд Сумской области.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, рассмотрев апелляционную жалобу, суд согласился с доводами прокуратуры, в частности постановил признать незаконным решение сессии, которым передано в собственность 5 земельных участков площадью более 9 га и стоимостью почти 260 тыс. грн. Сейчас право собственности на земельные участки отменено, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Земля Конотопский район Прокуратура

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