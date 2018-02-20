На Сумщине на горячем поймали нелегального лесоруба Полицейские Липоводолинского отделения полиции задокументировали факт похищения древесины твердой породы с территории местного лесхоза.

В Липоводолинское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории Калининского сельского совета, неизвестный злоумышленник осуществляет незаконную вырубку деревьев. Это сразу решили проверить правоохранители и выехали на указанное место.

«Во время проверки полицейские обнаружили 39-летнего жителя соседней области с бензопилой в руках, который как раз занимался незаконной вырубкой деревьев, - комментирует Александр Каливод, временно исполняющий обязанности начальника Липоводолинского отделение полиции. - По заключению экспертов, он успел спилить 7,5 кубов древесины твердых пород, диаметром больше чем по полметра, чем нанес ущерб окружающей среде и непосредственно сельской общине Калининской сельского совета на сумму более 30 000 гривен».

Во время беседы с полицейскими мужчина рассказал, что деревья спилил для собственного использования, выбирая твердые породы, которые лучше подходят для отопления. Сейчас древесину изъяли. А по данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит уплата штрафа, или даже ограничение или лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией незаконно добытого, а также возмещения причиненных им убытков, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.