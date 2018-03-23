Ахтырчанам, пострадавшим от наводнения, обещают помочь Сегодня, 3 апреля, в Ахтырке прошла внеочередная сессии городского совета.

Мэр Ахтырки Игорь Алексеев перед началом сессионного заседания отметил, что по его мнению, все службы и люди, задействованные в спасении жителей города от внезапного наводнения, случившегося в ночь с 1 на 2 апреля, сработали слаженно и хорошо.

Чрезвычайное происшествие местного значения, как охарактеризован службой ГСЧС случай с подтоплением значительной территории Ахтырки вчера, случилась, в том числе и из-за несанкционированного разлива прудовых вод с. Вербового, вызвало значительный материальный ущерб жителям города, ведь около 400 усадеб оказались в зоне подтопления, в результате чего пострадали жилые и хозяйственные постройки ахтырчан, мебель, электробытовые приборы, автомобили, домашние животные.

В течение всего дня проводился комплекс работ по определению причин и решение проблемы с отводом воды от домов граждан и учреждений и заведений. Этими же проблемами занимались и члены областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая прошла в режиме видеосвязи вечером 2 апреля.

В городе создана комиссия по определению причиненного стихией ущерба. Ахтырчане могут обратиться в кабинет №6 городского совета с соответствующими заявлениями. Возможно, материальная помощь со стороны власти не покроет полностью убытки, но члены комиссии в течение одной-двух недель объективно зафиксируют фактические потери граждан. В состав комиссий входят представители управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, управления социальной защиты населения, управления финансов и экономики, депутаты городского совета, члены общественного совета, квартальные уполномоченные.

По результатам работы комиссии будет определена общая цифра убытков.

Предварительно есть договоренность с Чернетчинской ОТГ о частичном возмещении. Сумской областной совет обещает полную поддержку ахтырчан. Сегодня средства для возмещения потерь будут использованы из резервного фонда города (средства, которые предусматривались на выполнение депутатами своих полномочий), а это 1447 тыс. грн.

В ходе проведения спасательно-ликвидационных работ, была разрушена объездная дорога, поэтому необходимо ее восстановить. А для предупреждения подобных случаев, планируется дополнительно устроить переливные трубы под дорожным покрытием.