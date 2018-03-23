За прошедшие сутки полицейские Сумщины раскрыли 10 краж и предупредили покушение еще на одну

Сразу три кражи изделий из металла раскрыли полицейские Сумского районного отдела полиции. В первом случае, на краже металлических изделий из частного домохозяйства попался 34-летний односельчанин потерпевшего. А во втором случае, в совершении сразу двух похищений металлических изделий из двух домов по месту жительства полицейские разоблачили 21-летнего жителя района. Во всех трех случаях правоохранители не только вычислили злоумышленников, но и нашли и вернули похищенное их владельцам.
Еще три факта краж чужого имущества, две из которых в гостях и одну в местном кафе, разоблачили полицейские Тростянетчины. В первых двух случаях 42-летний гость и другая 45-летняя гостья, стащили из гостей мобильный телефон и электромясорубку. А в третьем случае - кошелек с банковскими карточками и 700 гривнами наличных украл у посетителя местного кафе 52-летний житель Тростянца. Как и в первых трех случаях, полицейские изъяли и вернули похищенные вещи и наличные пострадавшим.
В Ахтырском районе участковый офицер полиции раскрыл кражу 1000 гривен у жителя одного из сел района. Похитителем оказался 42-летний гость потерпевшего, с которым хозяин квартиры совместно употребляли алкоголь. Когда же владелец дома захмелел и уснул, его приятель ушел, прихватив с собой чужие деньги. Но потратить все средства мужчине помешал местный участковый, который оперативно вычислил злоумышленника и изъял у него часть похищенных средств.
Еще двух воров уличили в Шосткинском районе и Сумах. «Добычей» злоумышленников стали изделия из металла и продукты питания.
А в Ромнах на попытке обокрасть частный дом сотрудники криминальной полиции задержали 21-летнего «любителя легких денег», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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