В Хотеньской ОТГ открыли обновленную амбулаторию Амбулатория общей практики семейной медицины в поселке Хотень ждала ремонта полсотни лет.

Не могли дождаться ее обновления и жители громады. Участие в открытии медицинского учреждения принял глава облгосадминистрации Николай Клочко.

На капитальный ремонт амбулатории на территории Хотеньского ОТГ было выделено 985 000 гривен из государственного бюджета и 130 000 из бюджета Хотеньский общины. За эти средства заменены окна, кровля, осуществлено утепление помещения, отремонтированы системы отопления и электроснабжения, закуплена мебель и медицинская техника.

«Совместными усилиями народного депутата Александра Сугоняко, областной, районной власти и благодаря неисчерпаемой энергии главы Хотеньской объединенной громады Николая Торяника мы сделали это заведение для жителей громады, - отметил Николай Клочко. - Наша цель, чтобы каждый человек в селе лечился в надлежащих условиях, а врачи имели надлежащие условия для работы. Главное, что это лишь один из шагов, которые мы будем делать в этой громаде, в районе и в целом по области. Не все у нас идет гладко, но шаг за шагом, постепенно мы решаем насущные проблемы Сумщины».

По словам главы Хотеньский ОТГ Николая Торяника, грмада не стоит на месте. Только за 2017 год отремонтировано два дома культуры, подготовлена техническая документация на ремонт школы, заменены окна в учебных заведениях и т.п.

«В ближайших планах - обновление стационарного отделения амбулатории, а также ремонт дорог, учреждений культуры и т.д., - говорил он. - Эти шаги мы делаем для молодежи, для тех людей, которые будут развивать наше общество уже через несколько лет».

Это подчеркивала и главный врач амбулатории Людмила Дорошкевич. Она рассказала, что лечебное учреждение нуждается в молодых врачах. И она лично и другие медицинские работники готовы помогать молодому специалисту влиться в коллектив и улучшать качество медицинского обслуживания в громаде.