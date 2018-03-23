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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел синий флешмоб в поддержку детей с аутизмом

Даже дождь в течение всего дня не помешал жителям Сумщины принять участие в флешмобе «Сумы в синем» и поддержать «детей дождя» во Всемирный день информирования об аутизме 2 апреля.

В Сумах прошла акция «Сумы в синем», во время которой жителям и гостям города рассказали о том, что такое аутизм, почему его не стоит бояться и как можно поддержать детей и взрослых, живущих с аутизмом.

У Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С. Щепкина собрались неравнодушные жители Сум, воспитанники Центра социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями, их родители, представители власти и общественности, одетые в синее. У участникjd флешмоба были в руках шарики такого же цвета. В конце мероприятия синие шарики поднялись в голубое небо.

В этот день поддержали «детей дождя» во многих городах Украины такой же акцией.

На мероприятии сумской фотограф Наталья Кармазина представила фотопортреты детей, больных аутизмом - таким образом она пыталась сказать, что об этом заболевании молчать нельзя. Фотограф также представила самым маленьким футболки с их изображением. «Они всматриваются в свое изображение и невероятно радуются», - пояснила фотограф.

Кроме этого, Сумской областной центр социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями представил всем присутствующим выставку работ, которые воспитанники создали сами.

«У нас занимаются дети от одного года и до 18, я провожу с ними занятия по лепке - эти дети очень талантливы, у них другое видение многих вещей. К сожалению, в нашем Центре много воспитанников с таким диагнозом и ежегодно их количество увеличивается», - рассказывает преподаватель Центра.

Общество Аутизм

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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