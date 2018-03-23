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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:17298

ПФК «Сумы» организовывает выезд болельщиков на игру с «Полтавой»

Футбольный клуб «Сумы» организует бесплатную поездку для своих болельщиков на матч 26-го тура ФК «Полтава» - ПФК «Сумы», который состоится в пятницу, 6 апреля, на искусственном газоне тренировочной базы ФК «Полтава» в поселке Копылы в 16:00.

Все желающие поехать на матч должны подать предварительную заявку. Прием заявок продлится до 5 апреля 17:00 по телефону: 095-451-57-15 или в direct на страницу клуба в инстаграм https://www.instagram.com/pfc_sumy/ указав свою фамилию, имя и контактный номер телефона.

Отправление автобуса - 6 апреля в 11:00 от смотровой площадки стадиона «Юбилейный».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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