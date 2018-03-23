ПФК «Сумы» организовывает выезд болельщиков на игру с «Полтавой»

Все желающие поехать на матч должны подать предварительную заявку. Прием заявок продлится до 5 апреля 17:00 по телефону: 095-451-57-15 или в direct на страницу клуба в инстаграм https://www.instagram.com/pfc_sumy/ указав свою фамилию, имя и контактный номер телефона.
Отправление автобуса - 6 апреля в 11:00 от смотровой площадки стадиона «Юбилейный».
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