ПФК «Сумы» организовывает выезд болельщиков на игру с «Полтавой» Футбольный клуб «Сумы» организует бесплатную поездку для своих болельщиков на матч 26-го тура ФК «Полтава» - ПФК «Сумы», который состоится в пятницу, 6 апреля, на искусственном газоне тренировочной базы ФК «Полтава» в поселке Копылы в 16:00.

Все желающие поехать на матч должны подать предварительную заявку. Прием заявок продлится до 5 апреля 17:00 по телефону: 095-451-57-15 или в direct на страницу клуба в инстаграм https://www.instagram.com/pfc_sumy/ указав свою фамилию, имя и контактный номер телефона. Отправление автобуса - 6 апреля в 11:00 от смотровой площадки стадиона «Юбилейный».