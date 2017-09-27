В Сумах переформатировали исполком

Сначала изменили количество членов исполкома с 19 до 20 (за это проголосовали 24 депутата). А затем из состава вывели Ивана Хмельницкого, так как он переехал в Киев, а также ввели в состав Владимира Благосмыслова (вместо Хмельницкого) и Виктора Коваленко (представитель участников АТО) – «за» были 26 голосов.
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