В Сумах спасатели проверили соблюдение требований пожарной безопасности в «Лавине» 3 апреля в г. Сумы сотрудники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверили торгово-развлекательный центр «Лавина».

Спасатели совместно с журналистами и представителями объекта осмотрели помещения центра. Особое внимание уделяли, в каком состоянии находятся пожарные краны, рукава, огнетушители, эвакуационные выходы и работает ли система дымоудаления.

Присутствующим продемонстрировали работу автоматической системы пожаротушения на объекте и разъяснили принцип ее функционирования. Также был осмотрен центр управления пожарной сигнализации, который работает в автоматическом режиме.

Для проверки правильности действий персонал и посетители ТРЦ в случае возникновения нештатной ситуации, был сымитирован пожар в игровой зоне. Сработала пожарная сигнализация, персоналом проводилась эвакуация посетителей. Добровольная пожарная дружина центра, приступила к ликвидации условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Соответствующие проверки объектов с массовым пребыванием людей в Сумской области будут проходить и в дальнейшем, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области