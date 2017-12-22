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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19173

В Сумах спасатели проверили соблюдение требований пожарной безопасности в «Лавине»

3 апреля в г. Сумы сотрудники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверили торгово-развлекательный центр «Лавина».

Спасатели совместно с журналистами и представителями объекта осмотрели помещения центра. Особое внимание уделяли, в каком состоянии находятся пожарные краны, рукава, огнетушители, эвакуационные выходы и работает ли система дымоудаления.

Присутствующим продемонстрировали работу автоматической системы пожаротушения на объекте и разъяснили принцип ее функционирования. Также был осмотрен центр управления пожарной сигнализации, который работает в автоматическом режиме.

Для проверки правильности действий персонал и посетители ТРЦ в случае возникновения нештатной ситуации, был сымитирован пожар в игровой зоне. Сработала пожарная сигнализация, персоналом проводилась эвакуация посетителей. Добровольная пожарная дружина центра, приступила к ликвидации условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Соответствующие проверки объектов с массовым пребыванием людей в Сумской области будут проходить и в дальнейшем, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области

Общество Лавина Пожарная безопасность

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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