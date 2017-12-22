В Сумах спасатели проверили соблюдение требований пожарной безопасности в «Лавине»

Спасатели совместно с журналистами и представителями объекта осмотрели помещения центра. Особое внимание уделяли, в каком состоянии находятся пожарные краны, рукава, огнетушители, эвакуационные выходы и работает ли система дымоудаления.
Присутствующим продемонстрировали работу автоматической системы пожаротушения на объекте и разъяснили принцип ее функционирования. Также был осмотрен центр управления пожарной сигнализации, который работает в автоматическом режиме.
Для проверки правильности действий персонал и посетители ТРЦ в случае возникновения нештатной ситуации, был сымитирован пожар в игровой зоне. Сработала пожарная сигнализация, персоналом проводилась эвакуация посетителей. Добровольная пожарная дружина центра, приступила к ликвидации условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.
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