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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54179

Депутаты отказались выносить выговор секретарю горсовета

Сегодня, 4 апреля, на сессии Сумского горсовета рассматривался вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности секретаря горсовета Андрея Баранова.

После дискуссии, кто в Сумском горсовета коррупционер, а кто преступник, депутаты нашли всего 13 голосов «за» вынесения выговора Андрею Баранову, которого суд признал виновным в правонарушении, связанном с коррупцией (он не во время подал декларацию о доходах за 2016 год).

Политика Андрей Баранов Выговор Коррупция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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