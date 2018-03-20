Депутаты отказались выносить выговор секретарю горсовета Сегодня, 4 апреля, на сессии Сумского горсовета рассматривался вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности секретаря горсовета Андрея Баранова.

После дискуссии, кто в Сумском горсовета коррупционер, а кто преступник, депутаты нашли всего 13 голосов «за» вынесения выговора Андрею Баранову, которого суд признал виновным в правонарушении, связанном с коррупцией (он не во время подал декларацию о доходах за 2016 год).