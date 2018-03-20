Депутаты отказались выносить выговор секретарю горсовета

После дискуссии, кто в Сумском горсовета коррупционер, а кто преступник, депутаты нашли всего 13 голосов «за» вынесения выговора Андрею Баранову, которого суд признал виновным в правонарушении, связанном с коррупцией (он не во время подал декларацию о доходах за 2016 год).
Сегодня, 28 марта, на сессии Сумского горсовета секретарь горсовета Андрей Баранов, который ведет заседание в отсутствие мэра Сум Александра Лысенко,...
Отложено рассмотрение административного материала в отношении Сумского городского головы....
Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию обоснованные выводы, утверждении по результатам полной проверки декларации...
В Главном управлении Нацполиции Сумщины состоялся семинар-практикум «Полиция без коррупции»....
В Сумах подписали меморандум, направленный на противодействие коррупции....