В Сумах полиция задержала закладчиков с амфетамином на 160 тысяч

3 апреля около 18:00 во время патрулирования одного из спальных микрорайонов областного центра внимание экипажа группы тактико-оперативного реагирования патрульной полиции привлек мужчина, который, едва заметив полицейскую машину, резко изменил направление движения. Инспекторы решили поговорить с гражданином, чтобы установить причину его странного поведения. В процессе беседы 24-летний мужчина все больше нервничал и постоянно оглядывался в разные стороны, одновременно было заметно, что он что-то пытается скрыть в куртке.
Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него 36 свертков, обмотанных черной изолентой. На вопрос о содержании пакетиков молодой человек ответил, что там находится не что иное, как амфетамин.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая опросила его и выяснила, что, кроме уже изъятого вещества психотропного действия, дома у него есть еще несколько подобных пакетов. На квартиру, которую он снимает вместе с женой, немедленно выехали оперативники Управления противодействия наркопреступности Сумской области. Они изъяли у 23-летней женщины два пакета - в одном находилось 200 граммов вероятного амфетамина, в другом - около 100 граммов так называемой «соли», которая представляет собой психотропное вещество PVP.
«По ценам «черного рынка» все изъятое дурман-зелье стоит около 160 000 гривен, - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Сумского отдела полиции Андрей Сошка. - Мы установили, что молодые люди - жители соседней области, снимали в Сумах квартиру, а на жизнь зарабатывали распространением психотропных веществ. Через Интернет делали заказ, а полученный «товар» дома фасовали. После чего делали в городе закладки. Впоследствии заказчики, перечислив на определенные счета деньги и получив детальное описание места нахождения закладки, забирали пакеты с дурман-зельем».
Сейчас вероятный психотроп уже направлен экспертизу, а в отношении обоих подозреваемых открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), и решается вопрос об их задержании.
Следственные действия, в рамках которых выясняются все другие обстоятельства совершенного преступления, продолжаются. За содеянное молодым супругам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
3 апреля около 18:00 во время патрулирования одного из спальных микрорайонов областного центра внимание экипажа группы тактико-оперативного реагирования патрульной полиции привлек мужчина, который, едва заметив полицейскую машину, резко изменил направление движения. Инспекторы решили поговорить с гражданином, чтобы установить причину его странного поведения. В процессе беседы 24-летний мужчина все больше нервничал и постоянно оглядывался в разные стороны, одновременно было заметно, что он что-то пытается скрыть в куртке.
Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него 36 свертков, обмотанных черной изолентой. На вопрос о содержании пакетиков молодой человек ответил, что там находится не что иное, как амфетамин.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая опросила его и выяснила, что, кроме уже изъятого вещества психотропного действия, дома у него есть еще несколько подобных пакетов. На квартиру, которую он снимает вместе с женой, немедленно выехали оперативники Управления противодействия наркопреступности Сумской области. Они изъяли у 23-летней женщины два пакета - в одном находилось 200 граммов вероятного амфетамина, в другом - около 100 граммов так называемой «соли», которая представляет собой психотропное вещество PVP.
«По ценам «черного рынка» все изъятое дурман-зелье стоит около 160 000 гривен, - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Сумского отдела полиции Андрей Сошка. - Мы установили, что молодые люди - жители соседней области, снимали в Сумах квартиру, а на жизнь зарабатывали распространением психотропных веществ. Через Интернет делали заказ, а полученный «товар» дома фасовали. После чего делали в городе закладки. Впоследствии заказчики, перечислив на определенные счета деньги и получив детальное описание места нахождения закладки, забирали пакеты с дурман-зельем».
Сейчас вероятный психотроп уже направлен экспертизу, а в отношении обоих подозреваемых открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), и решается вопрос об их задержании.
Следственные действия, в рамках которых выясняются все другие обстоятельства совершенного преступления, продолжаются. За содеянное молодым супругам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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