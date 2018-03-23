В Ромнах ожидают подтопления

Ситуация вызвана спуском воды из водохранилища в с. Карабутово Конотопского района, сообщается на странице в Фейсбуке Роменского горсовета. Вероятно повышение уровня воды в реках.
Если ваше жилье находится в зоне возможного подтопления, необходимо очистить прилегающую территорию от мусора; принять меры, чтобы отвести воду от дома и сооружений (выкопать канавки для прохода воды) заранее позаботиться о сохранении домашних вещей, мебели, документов, электроприборов, а также запасов овощей и заготовок в подвалах.
При наличии домашних животных определите возможность их расположение на возвышенных участках.
Перенесите на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи, постарайтесь провести укрепляющие работы во дворе (обить окна досками, закрепите дрова, строительные материалы и т.д.).
Родители и учителя! Не допускайте детей к реке без присмотра взрослых.
Разъясните детям меры предосторожности в период весеннего половодья!
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