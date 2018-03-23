В Сумах вода заливает несколько улиц вокруг Сумки (видео) Улицы Дмитрия Косаренко, Нижнелепоховская и Лескова затоплены ваодами из косовщинского водохранилища.

Об этом в редакцию сообщила местная жительница Елена. Она рассказала, что проезжая часть ул. Дмитрия Косаренко полностью затоплена, на ул. Лескова и Нижнелепеховской огороды и подвалы у людей затоплены. Она подозревает, что спустили воду с Косовщинского водохранилища, и она хлынула в Сумку, а та уже вышла из берегов, так как на выходных все было нормально, когда особенно активно таял снег, а поднятие уровня произошло во вторник. По ее словам по Сумке плывут деревья, мусор и снесенные деревянные мостики.

Подобный вопрос поднимался сегодня на сессии Сумского горсовета. Жители улиц Каховская, Круговая, переулков Куликовский, Майдановский, а также соседних улиц просят депутатов повлиять на ситуацию, связанную с ежегодным подтоплением. В этом году ситуация усугубилась большим количеством снега и его резким таянием.

Депутаты предложили создать штаб, который бы обработал данный вопрос и предоставил пути решения проблемы. Предложение было поддержано большинством голосов.