В Сумах поймали двух интернет-аферистов Пытаясь сделать приобретение в Интернете, жительницы Тростянца и Харькова наткнулись на сумских аферистов.

К правоохранителям обратилась 31-летняя жительница Тростянца. Женщина рассказала, что ее обманул мошенник, который разместил объявление в Интернете. По словам заявительницы, она хотела приобрести гироскутер для своего ребенка и воспользовалась известным сайтом объявлений, а когда связалась с продавцом и оплатила ему предоплату, то перестал выходить на связь.

Проверку провели сумские оперативники. Они установили владельца счета и куда были зачислены деньги потерпевшей и где они снимались. Мошенником оказался 19-летний ловкач из Сум, который зарабатывал деньги с помощью Интренет-мошенничества. За гироскутер он попросил выслать ему 1800 гривен, получив которые, исчез.

Подобного афериста разоблачили и сотрудники уголовного розыска ГУНП в Сумьский области. Им оказался еще один 31-летний сумчанин, который обманул жительницу Харькова по той же схеме.

Сейчас правоохранители устанавливают количество пострадавших от данных злоумышленников. В отношении обоих уже возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание до трех лет ограничения или лишения свободы. А работники полиции в очередной раз предостерегают всех граждан от подобных злоумышленников и советуют пользоваться проверенными Интернет-магазинами. За товар платить при его получении, не перечислять деньги незнакомцам, которых вы только слышали по телефону и помнить, что за каждым вторым объявлениям в Интернете, может скрываться обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.