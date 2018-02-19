На Сумщине продолжается месячник добровольной сдачи оружия Во время действия месячника жители области и гости могут обратиться в полицию или других правоохранительные органы и сдать оружие, спецсредства, боеприпасы или взрывчатые вещества, избежав уголовной ответственности. А владельцы незарегистрированного охотничьего оружия, после соответствующей проверки, смогут его легализовать.

Такой возможностью уже воспользовались четверо жителей Недригайловского, Шосткинского, Лебединского и Краснопольского районов. В местные отделы полиции они добровольно выдали три единицы охотничьего огнестрельного оружия и семь единиц патронов к нарезному оружию. Сейчас владельцы ружей рассчитывают получить официальные разрешения на их хранение и использование, после соответствующей проверки сотрудниками разрешительной системы.

«Все владельцы незарегистрированного оружия, которые в течение месячника сдадут незарегистрированное оружие и боеприпасы, избегут уголовной ответственности за его незаконное хранение. Если же полицейские сами изымут такое оружие, владельцам придется отвечать статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Также предусмотрено, что граждане, которые добровольно сдадут охотничье оружие правоохранителям, смогут в дальнейшем легализовать его, то есть зарегистрировать на себя и получить в пользование», - сообщил Владимир Бабич, заместитель начальника ГУНП в Сумской области.

Полиция напоминает, что ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность, в частности, за хранение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Совершение такого уголовного преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Если же владельцы нелегального оружия сдали его в полицию добровольно, то в соответствии с частью 3 этой же статьи они будут освобождены от уголовной ответственности.

Правоохранители в очередной раз подчеркивают и предостерегают граждан: незарегистрированное оружие - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, которые, к сожалению, случаются, как со взрослыми гражданами, так и с несовершеннолетними, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.