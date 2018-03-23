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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33318

В Ахтырке пьянка закончилась убийством

По подозрению в умышленном убийстве своего знакомого задержан ахтырчанин.

Ахтырская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по заявлению местной жительницы о безвестном исчезновении ее бывшего сожителя. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «пропажи без вести».

Как выяснилось, речь идет о неоднократно судимом за совершение корыстных преступлений 48-летнем ахтырчанине. В ходе проведения неотложных оперативно розыскных действий и скоординированных мероприятий правоохранителями Ахтырщини установлено, что последний раз его видели вместе с 33-летним знакомым. По месту жительства последнего они вместе выпивали.

Как признался хозяин квартиры, 23 марта 2018 года к нему в гости зашел друг, с которым они распивали спиртные напитки. Далее между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой младший схватил металлическую трубу и нанес старшему несколько ударов по голове и туловищу. Через несколько часов пострадавший скончался. Хозяин квартиры замотал труп товарища в ковер, поместил на велосипед и под покровом ночи перевез и покинул в заброшенном доме. Где его и обнаружили правоохранители 3 апреля 2018 года.

Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, в настоящее время 33-летний ахтырчанин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырка Убийство

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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