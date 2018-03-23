На всех реках Сумщины наблюдается рост уровней воды

На р. Ворскла (ГП Козинка) и (ГП Чернеччина) - спад на 6-17см. Реки Псел (ГП Обоянь), Ворскла (ГП Козинка) и (ГП Чернеччина) - вышли на пойму.
На реках области сохраняется ледостав с прорубями 50-90%, на р. Ивотка (ГП Ивот) и р. Ворскла (ГП Чернеччина) - забереги 10-50%, на р.Сула (ГП Ромны) и р. Ворскла (ГП Козинка ) - закраины 10-40%.
Дорожники филиалов ГП «Сумской облавтодор» предпринимают превентивные меры по блокированию или перенаправлению в безопасные направления потоков талых вод.
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