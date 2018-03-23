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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51195

На всех реках Сумщины наблюдается рост уровней воды

По информации Сумского центра по гидрометеорологии прошедшие сутки на всех реках области наблюдался рост уровней воды на 2-40 см.

На р. Ворскла (ГП Козинка) и (ГП Чернеччина) - спад на 6-17см. Реки Псел (ГП Обоянь), Ворскла (ГП Козинка) и (ГП Чернеччина) - вышли на пойму.

На реках области сохраняется ледостав с прорубями 50-90%, на р. Ивотка (ГП Ивот) и р. Ворскла (ГП Чернеччина) - забереги 10-50%, на р.Сула (ГП Ромны) и р. Ворскла (ГП Козинка ) - закраины 10-40%.

Дорожники филиалов ГП «Сумской облавтодор» предпринимают превентивные меры по блокированию или перенаправлению в безопасные направления потоков талых вод.

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Общество Паводок

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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