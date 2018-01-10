«Сумыхимпром» снова продлил договор с компанией Фирташа Компании подпишут договор о переработке сырья, общая сумма которого возрастает почти до 2 млрд грн.

Государственное предприятие ПАО «Сумыхимпром» и ООО «Химвектор» подпишут дополнение к договору о давальческой переработке сырья от октября 2017 года, сообщило госпредприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно дополнению от 2 марта 2018 года, общая сумма договора возрастает до 1 млрд 913,4 млн грн с 960,6 млн грн (с НДС).