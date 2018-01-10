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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23220

«Сумыхимпром» снова продлил договор с компанией Фирташа

Компании подпишут договор о переработке сырья, общая сумма которого возрастает почти до 2 млрд грн.

Государственное предприятие ПАО «Сумыхимпром» и ООО «Химвектор» подпишут дополнение к договору о давальческой переработке сырья от октября 2017 года, сообщило госпредприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно дополнению от 2 марта 2018 года, общая сумма договора возрастает до 1 млрд 913,4 млн грн с 960,6 млн грн (с НДС).

Экономика Сумыхимпром

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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