«Сумыхимпром» снова продлил договор с компанией Фирташа

Государственное предприятие ПАО «Сумыхимпром» и ООО «Химвектор» подпишут дополнение к договору о давальческой переработке сырья от октября 2017 года, сообщило госпредприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно дополнению от 2 марта 2018 года, общая сумма договора возрастает до 1 млрд 913,4 млн грн с 960,6 млн грн (с НДС).
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