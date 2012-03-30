Сумчан просят беречь первоцветы Сумчанам напоминают об административной ответственности за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Украины.

С приходом весны и первых солнечных дней очень больших масштабов приобретает проблема торговли первоцветами.

Первоцветы - это экологическая группа растений, которая насчитывает около 500 видов. Распускание цветов у них происходит еще до появления листьев на деревьях. У многих первоцветов окраска яркая, весенняя. Цветы золотистые, блестящие, голубые, сиреневые и белые.

Подснежник двулистный, подснежник белоснежный, хохлатка Маршалла, первоцвет, сон широколистный, шафран, ландыш являются регионально редкими первоцветами, мало распространенными и исчезающими видами, которые подлежат особой охране на территории Сумской области.

В последние годы растения, которые предвещают нам приход весны, оказались на грани исчезновения. Это происходит вследствие хозяйственного освоения мест произрастания первоцветов, попытки отдельных людей на них заработать.

Хотя в некоторых местах нашего края первоцветы являются довольно распространенными, и в целом они являются редкими. Эти растения подлежат строгой охране в соответствии с Положением о Красной книге Украины. Их нельзя срывать, выкапывать или иным образом использовать части этих растений.

В соответствии со ст. 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях уничтожения видов растений, занесенных в Красную книгу Украины, влечет за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно добытого и на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов с конфискацией незаконно добытого.

За незаконное приобретение, сбыт или распространение объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, или охраняемые в соответствии с международными договорами Украины, статьей 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа от ста до двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов растительного мира. Кроме того, за каждое уничтоженное краснокнижное раннецветущее растение размер компенсации за ущерб составляет одну минимальную заработную плату.

Первоцветы прекрасны, но только в их естественной среде обитания, ведь сорванные цветы «живут» всего несколько дней. Ежегодно первые вестники весны становятся жертвами «человеческой любви».

Чтобы не идти в лес, с коллекциями цветочно-декоративных растений, экзотических и присущих для нашего региона, подлежащих особой охране, можно ознакомиться, посетив объекты природно-заповедного фонда г. Сумы «Ботанический сад местного значения Юннатовский» по ул. Харьковская, 13 и «Ботанический сад местного значения государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко» по ул. 20 лет Победы.